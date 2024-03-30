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Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"

Від допомоги США залежать можливості України на полі бою.

Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю для The Washington Post розкритикував затягування із наданням допомоги США для України і закликав Конгрес якнайшвидше схвалити фінансування на допомогу Україні, від якого, за словами президента, залежать її можливості на полі бою, пише The Wall Street Journal.

Зеленський підкреслив, що доля України залежить від рішення Конгресу. І поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, "ми залишатимемося там, де ми зараз є — на Сході". 

За його словами, Україна може проводити обмежені наступальні операції, але "щоб їх витіснити, нам потрібно більше зброї".

Зеленський наголосив, що через внутрішні суперечки в Конгресі "ми згаяли пів року. Ми не можемо більше гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями", – наголосив він.

Також президент додав, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у війні. 

"Якщо Україна впаде, Путін розділить світ на друзів і ворогів Росії", — сказав він.

Допомога США Україні

  • Раніше повідомлялося, що після 22 березня у засіданнях Палати представників почалася двотижнева перерва. До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.
  • Минулого тижня спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам.
  • Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
  • 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду.
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