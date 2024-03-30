Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю для The Washington Post розкритикував затягування із наданням допомоги США для України і закликав Конгрес якнайшвидше схвалити фінансування на допомогу Україні, від якого, за словами президента, залежать її можливості на полі бою, пише The Wall Street Journal.

Зеленський підкреслив, що доля України залежить від рішення Конгресу. І поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, "ми залишатимемося там, де ми зараз є — на Сході".

За його словами, Україна може проводити обмежені наступальні операції, але "щоб їх витіснити, нам потрібно більше зброї".

Зеленський наголосив, що через внутрішні суперечки в Конгресі "ми згаяли пів року. Ми не можемо більше гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями", – наголосив він.

Також президент додав, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у війні.

"Якщо Україна впаде, Путін розділить світ на друзів і ворогів Росії", — сказав він.

Допомога США Україні