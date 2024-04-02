Мер Львова Садовий зустрівся із Пенні Пріцкер та Бріджит Брінк

Сьогодні, 2 квітня, до Льова прибули із візитом спеціальна представниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер та надзвичайна і Повноважна пані Посол США в Україні Бріджит Брінк.
Про це повідомив очільник Львова Андрій Садовий.
"Ключове питання – як українські та американські громади можуть обʼєднатись задля розвитку української економіки. Це та зустріч, про яку мало можна сказати публічно, але результат буде вражаючим", – заявив львівський мер.
Також додав, що "всі розуміють цінність та місію UNBROKEN та Львова у часі війни".
- Національний реабілітаційний центр “Незламні“ ( UNBROKEN) працює на базі Першого медоб'єднання Львова - найбільшої медичної установи України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча.
- Проєкт реалізується Першим медичним об’єднанням Львова та Львівською міською радою за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.
- Серед напрямків роботи Центру - реконструктивна хірургія, ортопедія і протезування. Людям не лише встановлюють протези, тут їх виготовляють. Окрім того, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією. Усю медичну допомогу люди отримують безоплатно.