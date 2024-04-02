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Мер Львова Садовий зустрівся із Пенні Пріцкер та Бріджит Брінк

Спілкувалися про обʼєднання української та американської сторін "задля розвитку української економіки".

Мер Львова Садовий зустрівся із Пенні Пріцкер та Бріджит Брінк
Андрій Садовий, Пенні Пріцкер та Бріджит Брінк
Фото: Андрій Садовий

Сьогодні, 2 квітня, до Льова прибули із візитом спеціальна представниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер та надзвичайна і Повноважна пані Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомив очільник Львова Андрій Садовий. 

"Ключове питання – як українські та американські громади можуть обʼєднатись задля розвитку української економіки. Це та зустріч, про яку мало можна сказати публічно, але результат буде вражаючим", – заявив львівський мер.

Також додав, що "всі розуміють цінність та місію UNBROKEN та Львова у часі війни".

  • Національний реабілітаційний центр “Незламні“ ( UNBROKEN) працює на базі Першого медоб'єднання Львова - найбільшої медичної установи України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча.
  • Проєкт реалізується Першим медичним об’єднанням Львова та Львівською міською радою за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.
  • Серед напрямків роботи Центру - реконструктивна хірургія, ортопедія і протезування. Людям не лише встановлюють протези, тут їх виготовляють. Окрім того, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією. Усю медичну допомогу люди отримують безоплатно.
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