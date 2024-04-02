Мер Львова Садовий зустрівся із Пенні Пріцкер та Бріджит Брінк

Сьогодні, 2 квітня, до Льова прибули із візитом спеціальна представниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер та надзвичайна і Повноважна пані Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомив очільник Львова Андрій Садовий.

"Ключове питання – як українські та американські громади можуть обʼєднатись задля розвитку української економіки. Це та зустріч, про яку мало можна сказати публічно, але результат буде вражаючим", – заявив львівський мер.

Також додав, що "всі розуміють цінність та місію UNBROKEN та Львова у часі війни".