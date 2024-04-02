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Еміне Джапарову звільнили з посади першого заступника міністра закордонних справ України

Вона займала цю посаду з 10 червня 2020 року.

Еміне Джапарову звільнили з посади першого заступника міністра закордонних справ України
Еміне Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Еміне Джапарову звільнили з посади першого заступника міністра закордонних справ України. 

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук. 

“Звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України”, – повідомив Мельничук. 

22 лютого цього року президент призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. 

Що відомо про Еміне Джапарову

  • Раніше Еміне Джапарова займалася журналістикою. Володіє англійською, кримськотатарською, турецькою та іспанською мовами.
  • У 2015-2016 роках була радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму. 
  • У 2016-2019 – перша заступниця міністра інформаційної політики України.
  • З 10 червня 2020 року – перша заступниця міністра закордонних справ України.
  • 14 липня 2020 року указом президента була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
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