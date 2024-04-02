Вона займала цю посаду з 10 червня 2020 року.

Еміне Джапарову звільнили з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.

“Звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України”, – повідомив Мельничук.

22 лютого цього року президент призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Що відомо про Еміне Джапарову