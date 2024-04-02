Еміне Джапарову звільнили з посади першого заступника міністра закордонних справ України.
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.
“Звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України”, – повідомив Мельничук.
22 лютого цього року президент призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.
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Що відомо про Еміне Джапарову
- Раніше Еміне Джапарова займалася журналістикою. Володіє англійською, кримськотатарською, турецькою та іспанською мовами.
- У 2015-2016 роках була радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму.
- У 2016-2019 – перша заступниця міністра інформаційної політики України.
- З 10 червня 2020 року – перша заступниця міністра закордонних справ України.
- 14 липня 2020 року указом президента була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.