Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці Гвардії наступу встановили український прапор в тилу ворога на ТОТ

Встановили прапор за допомогою безпілотника на водонапірній вежі і не дають окупантам його зняти.

Бійці Гвардії наступу встановили український прапор в тилу ворога на ТОТ
Український прапор на ворожій позиції
Фото: Скріншот відео ДПСУ

Український прапор за 15 метрів від місця розташування особового складу загарбників між селами Курдюмівка та Озарянівка на Донеччині встановили військовослужбовці підрозділу "Фенікс" Гвардії наступу. 

Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що провели операцію вночі за допомогою безпілотника. Готувалися до операції два дні. Флагшток прикріпили до магніта.

Прапор замайорів на водонапірній вежі на 2 кілометри вглиб ворожих позицій - за 15 метрів від місця розташування особового складу загарбників. Український стяг видно здалеку. 

"Це високий об’єкт його видно і з наших позицій, і з тилових позицій порога, його видно здалека", – розповів начальник розвідки підрозділу "Фенікс" на псевдо "Пан".

Українські аеророзвідники цілодобово чергують поблизу прапору, щоб не дати окупантам його зняти.

Нещодавно над населеними пунктами Харківщини Шабельне, Піщане та Дегтярне, які належать до так званої "сірої зони" бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії Наступу встановили синьо-жовті стяги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies