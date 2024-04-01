Встановили прапор за допомогою безпілотника на водонапірній вежі і не дають окупантам його зняти.

Український прапор за 15 метрів від місця розташування особового складу загарбників між селами Курдюмівка та Озарянівка на Донеччині встановили військовослужбовці підрозділу "Фенікс" Гвардії наступу.

Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що провели операцію вночі за допомогою безпілотника. Готувалися до операції два дні. Флагшток прикріпили до магніта.

Прапор замайорів на водонапірній вежі на 2 кілометри вглиб ворожих позицій - за 15 метрів від місця розташування особового складу загарбників. Український стяг видно здалеку.

"Це високий об’єкт його видно і з наших позицій, і з тилових позицій порога, його видно здалека", – розповів начальник розвідки підрозділу "Фенікс" на псевдо "Пан".

Українські аеророзвідники цілодобово чергують поблизу прапору, щоб не дати окупантам його зняти.

Нещодавно над населеними пунктами Харківщини Шабельне, Піщане та Дегтярне, які належать до так званої "сірої зони" бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії Наступу встановили синьо-жовті стяги.