Розслідування щодо угоди про вакцини Pfizer на 20 млрд євро передали Європрокуратурі

Прокурори перевіряють переписку між Урсулою фон дер Ляєн і керівником Pfizer, у якій нібито йдеться про умови угоди.

Слідчі Європейської прокуратури (EPPO) розслідують звинувачення у кримінальних правопорушеннях у зв’язку з переговорами щодо вакцин між президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним директором Pfizer.

Про це пише Politico з посиланням на прокуратуру бельгійського міста Льєж.

Європрокурори замінили у цій справі бельгійських прокурорів.

Прокуратура розслідує справу фон дер Ляйєн щодо “втручання в державні функції, знищення SMS, корупції та конфлікту інтересів”. Обвинувачень у ній нікому ще не висунуто.

Розслідування відкрили представники судової влади Льєжу на початку 2023 року після кримінального позову, поданого місцевим лобістом Фредеріком Бальданом. Пізніше до нього приєдналися уряди Угорщини та Польщі. Однак Варшава вирішила відкликати свою скаргу після перемоги на виборах проєвропейського уряду на чолі з Дональдом Туском.

У скарзі Бальдана йшлося про переписку між фон дер Ляєн і очільником Pfizer Альбертом Бурлою напередодні мегаугоди на 20 мільярдів євро щодо вакцин в ЄС у розпал пандемії коронавірусу. Справа отримала назву “Pfizergate”. Першою про переписку, у якій нібито обговорювалися умови угоди, повідомила американська газета New York Times. Видання звернулося зі запитом до Єврокомісії про доступ до інформації щодо змісту переписки, але отримала відмову. Після цього NYT подала паралельний позов проти Комісії.

EPPO проводить загальноєвропейські розслідування фінансових злочинів і теоретично може конфіскувати телефони та інші відповідні матеріали в офісах Комісії або в інших країнах Європи, зокрема рідній для фон дер Ляєн Німеччині.

Зазначимо, Комісія досі відмовлялася розкрити зміст текстових повідомлень чи навіть підтвердити їхнє існування.