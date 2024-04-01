"ПіС надто довго нам брехали про Pegasus": Польща розслідує використання шпигунської програми попереднім урядом

Польща веде розслідування використання попереднім урядом шпигунського програмного забезпечення Pegasus. Наразі триває парламентське розслідування, є ймовірність висування кримінальних обвинувачень проти ексурядовців, пише The Guradian.

Новий міністр юстиції Польщі Адам Боднар у коментарі журналістам сказав, що в найближчі місяці уряд сповістить людей, за якими стежили. Постраждалі мають право вимагати фінансової компенсації та брати участь у потенційному кримінальному процесі.

"Ми не знаємо, кого звинуватять... якщо розслідування піде в напрямку обвинувачення деяких людей, деяких міністрів чи служб безпеки", – сказав він.

Боднар сподівається, що вже за декілька місяців буде розуміння того, як саме використовували шпигунську програму і з якою метою.

Pegasus – розробка ізраїльської NSJ Group. Може контролювати телефон, отримувати доступ до даних з захищених програм обміну повідомленнями і навіть вести запис. У 2021 консорціум різних медіа отримав доступ до витоку даних щодо слідкування за людьми за допомогою Pegasus у різних країнах. Цілями були і журналісти та активісти, зокрема в Угорщині.

Згодом окреме розслідування Громадянської лабораторії Університету Торонто виявило, що Pegasus використовували і в Польщі, а цілями були пов'язані з опозиційною тоді партією "Громадянська платформа" люди. Наразі ця політсила є головною партією в коаліційному уряді. Серед імовірних цілей був євродепутат Кшиштоф Брейза, який на той час вів передвиборчу кампанію від "Громадянської платформи".

Парламентська комісія щодо Pegasus розпочала роботу на тлі поширення припущень щодо того, хто ще міг стати мішенню програмного забезпечення. Магдалена Срока, депутатка, який очолює парламентську комісію, після першого засідання заявила: "ПіС надто довго нам брехали про Pegasus, і зараз ми розберемося в цьому".

Повний список наразі залишається конфіденційним, але Боднар стверджує, що в ньому є й інші відомі люди, окрім тих, про кого вже згадували.

"Цей список значно ширший за той список, який уже був оприлюднений, багато інших цікавих публічних людей", – сказав він.