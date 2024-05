Головне за ніч та ранок вівторка, 21 травня: атаки на Харків та Одещину, 28 збитих "шахедів", 112 боєзіткнень

У Харкові близько 2 години ночі пролунали вибухи. За інформацією мера Ігоря Терехова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Telegram, місто атакували ударні безпілотники.

Зафіксовано влучання ворожих "шахедів" у приватні будинки, спалахнула пожежа. Постраждали троє людей, їм надали медичну допомогу.

Пізніше міський голова також написав, що БпЛА поцілив в "одне з улюблених місць відпочинку харків'ян".

Про роботу протиповітряної оборони через атаку російських дронів також повідомляли в Одеській області.

Близько 7 ранку російська армія знову атакувала Харків. Ворог поцілив ракетами у транспортне підприємство.

Поранено одного чоловіка. "О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік. Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають", – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Це – вже другий обстріл міста від початку доби.

Уночі 21 травня росіяни атакували українські міста 29-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) і мис Чауда (Крим).

"Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні командування Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою було збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

За добу відбулося 112 бойових зіткнень – майже на 50 менше, ніж рівно тиждень тому. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

За уточненими даними, ворог учора завдав шістьох ракетних ударів, здійснив 52 авіаудари з застосуванням 62 КАБів, понад 970 ударів дронами-камікадзе, понад 4000 обстрілів. Є загиблі і поранені цивільні.

На Краматорському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборони. У районі населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка ворог успіху не мав.

На Покровському захисники відбивали 37 атак у районі населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Сокіл і Новолександрівка Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники ліквідували ще 1380 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 495 тисяч військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

До Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Зазначимо, що це вже її сьомий візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Більше інформації – в новині.

У Києві сьогодні, 21 травня, весь день діятимуть графіки відключень електроенергії, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Нагадаю - обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми! Будь ласка, ще раз прошу всіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок у стабільність і відновлення нашої енергосистеми," - наголосив Попко.

Раніше Укренерго також повідомило, що впродовж доби 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Графіки можуть застосувати при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр вже довів до кожного обленерго.

Україна остаточно вирішила брати участь у Літній Олімпіаді, яку цьогоріч прийматиме Париж.

У французькій столиці українська команда виступатиме під гаслом "The Will to Win" - "Воля до перемоги". Ігри, на переконання спортивних чиновників, є "великим екраном до світу, де потрібно нагадати, що Україна є, бореться та здатна перемагати".

Під час неформальної зустрічі з представниками преси в НОК та Мінспорту нагадали, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули 450 спортсменів. Окупанти зруйнували чи пошкодили понад 500 спортивних об'єктів, з них 15 баз олімпійської підготовки. Попри це, українські олімпійці під обстрілами продовжили готуватися та здобувати ліцензії.

Україна, як розповіли на зустрічі, й надалі боротиметься за відсторонення від участі в Олімпіаді та інших змаганнях російських та білоруських атлетів. Спортивна спільнота також закликає світ доєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!