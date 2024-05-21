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Учора відбулося 112 бойових зіткнень – на пів сотні менше, ніж тиждень тому

Однак ворог не припиняє атак і завдає ударів із по позиціях захисників.

Учора відбулося 112 бойових зіткнень – на пів сотні менше, ніж тиждень тому
війна з Росією
Фото: Генштаб

Протягом доби відбулося 112 бойових зіткнень – майже на 50 менше, ніж рівно тиждень тому. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

За уточненими даними, ворог учора завдав шести ракетних ударів, провів 52 авіаудари з застосування 62 КАБів, понад 970 ударів дронами-камікадзе, понад 4000 обстрілів. Є загиблі і поранені цивільні.

Авіаударів ворог завдавав у районі населених пунктів Липці, Вовчанськ, Гранів, Жовтневе, Іванівка, Бугаївка, Семенівка і Сосновий Бір Харківської області, Новолюбівка, Іванодар'ївка, Роздолівка, Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Калинове, Новоолександрівка, Желанне, Північне, Старомайорське, Воздвиженка, Уманське, Карлівка, Водяне, Єлизаветівка, Іллінка та Макарівка Донецької області, Миргород Полтавської області, Новодарівка Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися в районі Вовчанська і Стариці. 

На Куп'янському напрямку було 19 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки в районі Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, Новоєгорівки та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському окупанти вчора не атакували.

На Сіверському захисники відбили п'ять атак у районі Білогорівки Луганської області, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборони. У районі населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка ворог успіху не мав.

На Покровському захисники відбивали 37 атак у районі населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Сокіл і Новолександрівка Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі населених пунктів Парасковіївки, Красногорівка, Водяне, Новомихайлівка. Росіяни 14 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському окупанти вчинили п'ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку Старомайорського.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи. Вчинив чотири атаки.

На Волинському і Поліському, за словами Лиховія, ознак формування ударних угруповань немає. На кордоні з Чернігівською і Сумською областями росіяни зберігають присутність, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, проводить обстріли і нарощує щільність вибухово-мінних загороджень. 

  • Новий наступ росіян на Харківську область, розпочатий 10 травня, перебрав на себе увагу. Однак жорсткі бої з окупантами не припиняються на інших ділянках фронту, на яких вони сконцентрувалися вже давно. Докладно читайте в матеріалі Віктора Кевлюка "Що відбувається на найважливіших ділянках фронту".
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