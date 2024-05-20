Вночі захисники неба знищили всі 29 запущених Росією "шахедів"

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

"До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили України Знищені безпілотники

В ніч на 19 травня окупанти теж атакували Україну безпілотниками. Тоді сили ППО збили усі 37 ворожих "Шахедів"у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.