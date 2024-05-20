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У Середземному морі присутні два носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі присутні два носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет
Фото ілюстративне
Фото: ОК "Південь"

Росія тримає у Середземному морі три кораблі, з них два є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 24 ракет.

Про це інформують Військово-морські сили України.

Зазначається, що в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 7 суден; з них 0 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – додали у ВМС.

Присутність ворожих кораблів у морях
Фото: ВМС
Присутність ворожих кораблів у морях

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