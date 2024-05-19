Через обстріли Вовчанської громади є загиблий і поранені

Через обстріли російською окупаційною армією прикордоння Харківщини одна людина загинула, троє поранених.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік. Також сьогодні через обстріли з боку зс рф у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків", – йдеться у повідомленні.
У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури.
"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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