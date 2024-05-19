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Окупанти протягом дня 16 разів атакували Нікопольщину, постраждала жінка

Над двома громадами області протягом дня збили дві ракети. 

Окупанти протягом дня 16 разів атакували Нікопольщину, постраждала жінка
Наслідки атаки по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 19 травня, протягом дня російські війська 16 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Двічі вгатили з артилерії, застосували майже півтора десятки дронів-камікадзе. Били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що через російські атаки пошкоджені промислове підприємство, декілька інфраструктурних об’єктів, житлова пʼятиповерхівка.

Постраждала 55-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватиметься вдома. 

Тероризував агресор й громади Криворіжжя. Вдарив з артилерії по Зеленодольській. Скерував також ракету на район. Уламки впали в одному з населених пунктів. Наслідки уточнюються. Люди цілі.

Надвечір оборонці неба збили ракету у Новомосковському районі. Через падіння уламків виникла пожежа. Вогонь рятувальники  вже приборкали. Минулося без загиблих та постраждалих. 

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