Завтра, 20 травня, у Харківській області оголосили День жалоби у зв'язку із загибеллю 11 людей через російські обстріли.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка", – зазначив Синєгубов.
Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни.
- Російська армія уранці 19 травня обстріляла з РСЗВ село Новоосинове Куп’янського району Харківської області, відомо про 6 загиблих та 27 поранених, серед поранених двоє правоохоронців.
- Унаслідок обстрілів села Черкаська Лозова, п’ять осіб загинули та щонайменше п’ятнадцять людей отримали поранення. Серед поранених працівник поліції та фельдшер екстреної допомоги. Одна з загиблих — жінка на 7 місяці вагітності.