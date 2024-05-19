Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни.

"Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка", – зазначив Синєгубов.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Завтра, 20 травня, у Харківській області оголосили День жалоби у зв'язку із загибеллю 11 людей через російські обстріли.

День жалоби оголосили у зв'язку із загибеллю 11 людей від російської агресії.

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