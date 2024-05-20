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Окупанти майже 400 разів вдарили по Запорізькій області, є поранений

Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів області. 

Окупанти майже 400 разів вдарили по Запорізькій області, є поранений
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти 378 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. У Пологівському районі під час атаки ворога отримав поранення чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці.

170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 19 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Левадне. 

187 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська. 

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла.

Нещодавно через російські обстріли Запорізької області поранення отримали троє людей. 

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