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Захисники ліквідували 1400 окупантів та 50 бойових броньованих машин ворога

Від початку вторгнення російська армія втратила 1076 реактивних систем залпового вогню і 354 літаки.

Захисники ліквідували 1400 окупантів та 50 бойових броньованих машин ворога
Робота дронів по ворожих гарматах
Фото: Скріншот відео ДПСУ

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 493 690 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 7590 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,
  • артилерійських систем – 12737 (+50) од,
  • РСЗВ – 1076 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 807 (+4) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),
  • крилаті ракети ‒ 2205 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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