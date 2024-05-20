Захисники ліквідували 1400 окупантів та 50 бойових броньованих машин ворога

Від початку вторгнення російська армія втратила 1076 реактивних систем залпового вогню і 354 літаки.

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Робота дронів по ворожих гарматах

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 493 690 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,

танків ‒ 7590 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,

артилерійських систем – 12737 (+50) од,

РСЗВ – 1076 (+2) од,

засоби ППО ‒ 807 (+4) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),

крилаті ракети ‒ 2205 (+1),

кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,

спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.