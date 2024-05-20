У Запорізькій області окупанти скинули вибухівку з дрона на рятувальників

У Запорізькій області ворог скинув боєприпас із безпілотника на рятувальників, які ліквідовували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. Один вогнеборець травмувався.

Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що подія трапилася вчора у селі Новоандріївка Запорізької області.

"Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення", – додали у держслужбі.

Наприкінці квітня у Херсонській області окупанти атакували рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Постраждав один рятувальник.