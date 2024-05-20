Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області окупанти скинули вибухівку з дрона на рятувальників

Пораненя отримав один рятувальник. 

У Запорізькій області окупанти скинули вибухівку з дрона на рятувальників
Окупанти атакували рятувальників
Фото: ДСНС

У Запорізькій області ворог скинув боєприпас із безпілотника на рятувальників, які ліквідовували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. Один вогнеборець травмувався.

Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що подія трапилася вчора у селі Новоандріївка Запорізької області. 

"Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення", – додали у держслужбі. 

Наприкінці квітня у Херсонській області окупанти атакували рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Постраждав один рятувальник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies