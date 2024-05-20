За тиждень на два десятки зросла кількість бойових зіткнень, – речник Генштабу

Протягом тижня 13-19 травня відбулося понад 850 бойових зіткнень, тобто інтенсивність боїв порівняно з попереднім тижнем зросла. Росія завдала 38 ракетних і понад 680 авіаударів, провів понад 810 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.

Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону. За його словами, ворог продовжує зосереджуватися на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверськом, Покровському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

"Незважаючи на численні втрати в особовому складі та військовій техніці, російський агресор намагається витіснити наші війська з займаних позицій", – сказав він.

Сили оборони протидіють спробам противника, за сприятливих умов – контратакують і, в разі потреби, діють маневром.

На Харківському напрямку за тиждень відбулося 83 атаки ворога в районі населених пунктів Глибоке, Нескучне, Бугруватка, Липці, Стариця та Вовчанськ. Лінія бойового зіткнення динамічна.

На Куп'янському ворог наступав у районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Захисники відбили 93 атаки росіян.

На Лиманському відбили 59 атак окупантів поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів, Новосадового і Торського – Донецької.

На Сіверському напрямку Сили оборони стали на заваді 64 атакам у напрямках Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янки, Виїмка, Спірне, Роздольне Донецької області.

На Краматорському напрямку захисники відбивали 107 атак росіян у районі населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка Донецької області. Ворог намагався покращити там тактичне положення.

На Покровському напрямку захисники відбивали 228 атак на напрямках Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровського, Уманського, Новоселівки Першої, Соловйого, Яснобродівки, Нетайлового.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах і поблизу Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки, Славного, Водяного, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 87 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському захисники відбили 81 атаку в районі Південної шахти №1, сіл Коснятинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському ворог десять разів атакував позиції захисників у районі Оріхового.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили 43 безуспішних атаки, зокрема біля Кринок.