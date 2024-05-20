Із трьох районів Харківщини вже евакуювали понад 10 тисяч людей

Окупанти продовжують обстрілювати область, є загиблі і поранені.

Із трьох районів Харківської області вже евакуювали 10573 людей. Йдеться про евакувацію із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Окупанти продовжують терор області, є поранені та загиблі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора армія РФ обстріляла о 15:23 Харків. Постраждала територія Центрального парку культури та відпочинку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено: будівлю кінотеатра, паркан, будівлю ресторана, автомобіль. Поранені дві жінки.

О 15:18 знову під вогнем опинився Харків. Окупанти завдали удару по території міського кладовища №2. Внаслідок обстрілу було пошкоджено скління вікон АЗС. Постраждалих немає.

Біля 19:45 в с. Івашки Богодухівського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено шість приватних будинків.

Росіяни обстріляли близько 16:00 м. Вовчанськ. Постраждав чоловік.

О 11:20 внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню с. Новоосинове Куп'янського району загинули дві людини, постраждали п'ятеро.

Близько 11:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Ківшарівки Куп’янського району загинули три людини, постраждали четверо.

19 травня 11:10 у Харківському районі окупанти вдарили по с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу "Іскандер-М" постраждали 28 людей, серед них – два співробітники швидкої допомоги. Загинули шестеро.

19 травня о 3:30 через російський удар по Вовчанську загинув 63-річний чоловік.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

Сьогодні, 20 травня, у Харківській області оголосили День жалоби у зв'язку із загибеллю 11 людей через російські обстріли.