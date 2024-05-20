Потепління зменшило дефіцит електроенергії, але він все ще є. Відключення можливі з 18:00

Погодинні відключення електроенергії по всій країні сьогодні можливі з 18 до 24 години. Завдяки потеплінню дефіцит енергії зменшився, але все ще суттєвий, повідомили в Укренерго.

Відключення світла в темний час доби стосуватимуться і побутових, і промислових споживачів. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українським електростанціям. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень – цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо у години максимального споживання. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» змушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", – повідомили в компанії.

19 травня для подолання дефіциту в енергосистемі на запит "Укренерго" активували аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. З 09:00 до 16:00 на запит оператора енергосистеми Польщі українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні вночі, з 00:00 до 07:00, була аварійна допомога з країн Європи.

Імпорт протягом доби був з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

Станом на ранок в Україні знеструмлені 407 населених пунктів. Унаслідок бойових дій є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.З технічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській області.