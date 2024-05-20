Через обстріл армією РФ Херсона загинув чоловік (доповнено)

Через російський обстріл загинув один житель Херсона. Окупанти завдали удару по Дніпровському району міста. Снаряди поцілили по одному з підприємств.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Мої співчуття рідним вбитого", – написав Прокудін у телеграмі.

Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка. З мінно-вибуховою травмою потерпілого шпиталізували до лікарні. Медики його дообстежують.

Доповнення. Згодом у Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що встановлено двох потерпілих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Унаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області поранені вісім людей. Є влучання по житлових кварталах, пошкоджено багатоповерхівку.