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Дмитро Кулеба: Замість думати про поступки України у війні партнерам треба дати допомогу для перемоги

"Надішліть нам Patriot, надішліть нам артилерійські боєприпаси, надішліть нам бронетехніку, дозвольте нам бити по будь-якій необхідній військовій цілі всередині Росії, допоможіть нам захистити наше небо, і ви побачите різницю", - заявив міністр закордонних справ.

Дмитро Кулеба: Замість думати про поступки України у війні партнерам треба дати допомогу для перемоги
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Українцям потрібна зброя, щоб відбивати російську агресію. А розмови про поступки для завершення війни - викривлена логіка.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у 17-й Конференції Леннарта Мері, повідомляє "РБК-Україна".

Кулеба підкреслив, що Україна страждає від недостатніх обсягів і затримки допомоги від партнерів. Це доводиться компенсовувати самопожертвою українських бійців.

"Тому основний меседж залишається незмінним - надсилайте нам все необхідне, тому що ми довели за ці два роки, що коли наші солдати мають все необхідне, ми досягаємо успіху. А коли ми не маємо всього необхідного, ми не перемагаємо. Але важливо інше. Дехто схильний робити висновки, що якщо Україна не досягає успіху на полі бою, то це означає, що це неможливо і Україна повинна розглядати різні альтернативні сценарії завершення цієї війни. Але це викривлена логіка, тому що, як я вже казав, коли у нас є все необхідне, ми досягаємо успіху", - сказав глава МЗСУ.

Кулеба наголосив, що замість говорити про поступки для завершення війни всі чиновники та "мислителі" у столицях світу мають задуматися про те, що вони ще можуть зробити, щоб Україна перемогла.

"Отже, що ми маємо робити, так це слідувати гаслу вашої конференції: не впадаймо у відчай, а діймо. Діяти - це те, що має значення. І надішліть нам Patriot, надішліть нам артилерійські боєприпаси, надішліть нам бронетехніку, дозвольте нам бити по будь-якій необхідній військовій цілі всередині Росії, допоможіть нам захистити наше небо, і ви побачите різницю. Якщо ви не робите всього цього, не скаржтеся на Україну", - заявив міністр.

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