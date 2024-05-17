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Метою №1 російських дезінформаційних кампаній у всьому світі є підірвати підтримку України, – заступниця генсека НАТО

Марі-Доха Безансено вважає, що російська пропаганда є загрозою для демократії та безпеки суспільств НАТО.

Метою №1 російських дезінформаційних кампаній у всьому світі є підірвати підтримку України, – заступниця генсека НАТО
заступниця генсека НАТО з публічної дипломатії Марі-Доха Безансено
Фото: Twitter/Marie-Doha Besancenot

Заступниця генсека НАТО з публічної дипломатії Марі-Доха Безансено розповіла в інтерв’ю “Детектор медіа”, що в Альянсі відстежують російські інформаційні кампанії та співпрацюють з Україною у сфері боротьби з кремлівською пропагандою. 

“Відстеження, аналіз і протидія FIMI (іноземні інформаційні маніпуляції та втручання, – ред.) є пріоритетом для НАТО. Члени Альянсу погодилися, що загроза дезінформації була дуже високою для наших відкритих суспільств, демократій і безпеки наших людей. Запобігання тому, щоб наша аудиторія не була введена в оману добре визначеними тактиками та процедурами маніпулювання, є головною проблемою”, – розповіла Марі-Доха Безансено.

Вона зазначила, що, як наслідок, НАТО інвестувало в амбітні інструменти для моніторингу цих кампаній і сповіщення союзників. Альянс використовує дані, щоб формувати адекватні варіанти відповіді.

За її словами, складність полягає в тому, що російська пропаганда націлена на аудиторію країн Альянсу окремо, їхньою мовою, маніпулюючи подіями, визначними пам’ятками та національними дебатами різними способами. Однак ці тактики застосовуються систематично, а це означає, що їм можна кинути виклик і викривати в країнах Альянсу та країнах-партнерах. Нещодавно це було зроблено в заяві Північноатлантичної ради, яка підкреслює одночасність і подібність кампаній, спрямованих проти 7 країн Альянсу. 

“Наша робота з протидії дезінформації та передбачення ворожих наративів також дуже зосереджена на Україні. Основні звіти показали, що мета №1 дезінформаційних кампаній у всьому світі – підірвати підтримку України. Для нас у НАТО важливо протистояти цьому через нашу кампанію “Встановлення фактів” і вебсторінку, регулярно публікуючи інформаційні бюлетені, виступи, інтерв’ю, спростування, відео та зображення. Цей портал доступний на сайті НАТО також українською та російською мовами”, – розповіла Марі-Доха Безансено.

Вона зазначила, що Альянс також викриває тактику російської пропаганди щодо України через канали NATOpoRuski, створюючи контент безпосередньо російською мовою. 

“Прямо зараз у нас є серія інтерв’ю з російськомовними вченими або експертами, які розкривають основні риси російської дезінформації”, – зазначила заступниця генсека НАТО.

  • Сьогодні, 17 травня, Рада ЄС вирішила призупинити мовлення чотирьох пропагандистських ресурсів у Євросоюзі. Водночас їм дозволили провадити іншу діяльність, наприклад, робити дослідження та інтерв'ю. Йдеться про Voice of Europe, "РИА Новости", "Известии" і "Российская газета".
  • Також Єврокомісія радить країнам-членам ЄС погодитися на заборону фінансування партій, громадських організацій та дискусійних центрів за рахунок російських грошей. Обмеження має стати частиною 14-го пакету санкцій проти РФ.
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