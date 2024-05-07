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ЄС заборонить партіям отримувати фінансування з Росії

Обмеження має стати частиною 14-го пакету санкцій проти РФ.

ЄС заборонить партіям отримувати фінансування з Росії
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія радить країнам-членам ЄС погодитися на заборону фінансування партій, громадських організацій та дискусійних центрів за рахунок російських грошей.

Як пише Bloomberg, цей пункт хочуть включити до 14-го санкційного пакету від Євросоюзу. Боротьба з кремлівським фінансовим впливом на політичні сили має на меті запобігти втручанню РФ у прийдешні вибори до Європарламенту. Очікується, що найбільше обмеження торкнуться правих сил, чимало з яких не приховували використання коштів з Росії. 

До 14-го пакету санкцій також пропонують включити заборону чотирьох російських пропагандистських медіа - "Голосу Європи", "Російської газети", "РІА-Новості" та "Ізвестія".

Інші пункти майбутнього документа, який мають погодити усі 27 країн ЄС, включають обмеження на корисні копалини, заборону діяльності транспортних організацій, бодай чверть яких належить РФ, недопуск до портів 11 суден, які працюють на збагачення російської військової економіки, та низку санкцій проти Білорусі за сприяння агресії.

 

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