Головне за понеділок, 6 травня: обстріли Сумщини, засідання Ставки, пожежа на "Хімрезерві" у Кропивницькому

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 87 бойових зіткнення, ворожі обстріли, День піхоти. Яким запам’ятається 803-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 6 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Загалом сьогодні росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 169 вибухів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ завдали ураження по артилерійському засобу противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

На Бахмутському напрямку відбито 11 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському - 22 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 травня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача.

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні 6 травня, на Ставці йшлося про ситуацію на фронті та зброю для Сил оборони.

Докладніше – в новині.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що через складну ситуацію на сході країни впродовж двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках.

"У звʼязку зі складною ситуацією на Сході протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ", - написав Сирський у фейсбуці.

Він наголосив, що, маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, ворог щоденно атакує позиції українських військ. Наше завдання в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани та виграти час для формування і підготовки резервів.

Сирський зазначив, що під час роботи з командирами бригад та їхніми підлеглими ухвалив усі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ і БПЛА.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк привітав українських піхотинців з професійним святом.

Він зазначив, що воїни-піхотинці щосекунди приймають на себе найпотужніший удар російського агресора, несуть найважчий тягар війни.

“Їх робота часто залишається невидимою. Але саме піхота тримає фронт на своїх плечах, титанічними зусиллями пхає ворога в пекло”, ‒ заявив командувач.

Раніше воїнів зі святом привітав президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що піхотинці виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта попри все та здобувають захист для нашої держави і людей.

6 травня у Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв". Як повідомив керівник кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інцидент стався не через обстріли.

"За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС. Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДУ обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", - повідомив Райкович. Пожежу локалізували близько 15-ої години.

Пізніше очільник області повідомив, що рятувальники виявили одного загиблого.

Фахівці виконали заміри проб атмосферного повітря на вміст вуглекислого газу, азоту діоксиду, метану, вуглеводнів нафти, сажі, пилу, формальдегіду, сірчистого ангідриду. За результатами досліджень вміст цих речовин перебуває у межах допустимих рівнів.

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