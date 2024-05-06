Винищувачі F-16 від Нідерландів потраплять в Україну восени

Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні восени після Данії.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Delfi.

За її словами, такий графік постачань передбачений у планах союзників.

“У нас все розписано за проектом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та переданні реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Нині вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах. І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки поставить Данія вже цього літа", - сказала Оллонгрен.

Міністерка додала, що винищувачі партіями надходитимуть в Україну.