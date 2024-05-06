У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСвіт

Президент Литви візьме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії

Зеленський та Науседа провели телефонну розмову.

Президент Литви візьме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії
Володимир Зеленський і Гітанас Науседа
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою. Про це він повідомив у соцмережі Х.

Ключовими темами розмови став перший Саміт миру, подальша оборонна співпраця та робота над двосторонньою безпековою угодою.

Науседа також погодився взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня.

"Провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб особисто запросити його на Саміт миру у Швейцарії. Дякую, Гітанасе, за підтвердження твоєї присутності, а також за готовність активно сприяти участі інших країн!", - написав Зеленський.

Крім цього, лідери двох держав обговорили подальшу оборонну співпрацю та роботу над двосторонньою безпековою угодою, зокрема, визначили можливі дати її підписання. Також Зеленський та Науседа поділилися очікуваннями від майбутнього саміту НАТО, який пройде 9-11 липня у Вашингтоні.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Раніше президент Зеленський заявив, що до участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів. За даними ЗМІ, на конференції, може бути присутній президент США Джо Байден.

Президент Зеленський не виключив, що Росія намагатиметься зірвати саміт у Швейцарії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies