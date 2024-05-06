Президент Литви візьме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою. Про це він повідомив у соцмережі Х.

Ключовими темами розмови став перший Саміт миру, подальша оборонна співпраця та робота над двосторонньою безпековою угодою.

Науседа також погодився взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня.

"Провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб особисто запросити його на Саміт миру у Швейцарії. Дякую, Гітанасе, за підтвердження твоєї присутності, а також за готовність активно сприяти участі інших країн!", - написав Зеленський.

Крім цього, лідери двох держав обговорили подальшу оборонну співпрацю та роботу над двосторонньою безпековою угодою, зокрема, визначили можливі дати її підписання. Також Зеленський та Науседа поділилися очікуваннями від майбутнього саміту НАТО, який пройде 9-11 липня у Вашингтоні.

I spoke with Lithuanian President @GitanasNauseda to personally invite him to attend the Peace Summit in Switzerland.



I thank President Nauseda for confirming his participation and willingness to actively facilitate the attendance of other countries.



We discussed further… pic.twitter.com/sHp4P4Jvzp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2024

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Раніше президент Зеленський заявив, що до участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів. За даними ЗМІ, на конференції, може бути присутній президент США Джо Байден.

Президент Зеленський не виключив, що Росія намагатиметься зірвати саміт у Швейцарії.