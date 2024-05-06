Єврокомісарка Сімсон: ЄС готується до раптової зупинки постачання газу із Росії через територію України

Наприкінці цього року завершується термін контракту між Україною і РФ про транзит блакитного палива.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС готується до можливого раптового припинення постачання російського газу.

Про це Сімсон сказала під час брифінгу в Києві, передає "Європейська правда".

Як відомо, наприкінці 2024 року закінчується термін контракту між Україною і РФ про транзит блакитного палива. Тому Євросоюз хоче з цього приводу скоординувати свої дії з Україною.

"Ми знали, що Росія не є надійним постачальником газу, і всі наші оцінки ризиків були розроблені таким чином, що в одну мить Європа може залишитись без поставок російського газу", – сказала Сімсон, зазначивши, що Євросоюз готувався до цієї ситуації упродовж двох років.

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