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Єврокомісарка Сімсон: ЄС готується до раптової зупинки постачання газу із Росії через територію України

Наприкінці цього року завершується термін контракту між Україною і РФ про транзит блакитного палива.

Єврокомісарка Сімсон: ЄС готується до раптової зупинки постачання газу із Росії через територію України
Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон
Фото: pastimes.ru

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС готується до можливого раптового припинення постачання російського газу.

Про це Сімсон сказала під час брифінгу в Києві, передає "Європейська правда".

Як відомо, наприкінці 2024 року закінчується термін контракту між Україною і РФ про транзит блакитного палива. Тому Євросоюз хоче з цього приводу скоординувати свої дії з Україною.

"Ми знали, що Росія не є надійним постачальником газу, і всі наші оцінки ризиків були розроблені таким чином, що в одну мить Європа може залишитись без поставок російського газу", – сказала Сімсон, зазначивши, що Євросоюз готувався до цієї ситуації упродовж двох років.

Транзит російського газу через Україну: що відомо

  • У жовтні 2023 року голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов пояснив, чому наша держава продовжує транзит своє територією російського газу до ЄС. За його словами, Україна продовжує транзит тільки з метою підтримки певних країн Євросоюзу, особливо тих, які не мають виходу до морів.
  • Чернишов тоді заявляв, що Україна не має наміру продовжувати дію угоди про транзит блакитного палива з РФ.
  • У січні 2024-го Bloomberg писав, що до зупинки транзиту готується ЄС. Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв такого розвитку подій. Зокрема, звернули увагу на "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.
  • Також це питання мали винести на обговорення міністрів енергетики країн блоку.
  • Лунала пропозиція, аби країни та компанії з контрактами, термін дії яких закінчується після 2024 року, все ще могли мати способи забезпечити транзит газу через Україну. Один із методів полягав у тому, аби Росія доставляла газ до кордону з Україною, а компанія ЄС через угоду з українським оператором газотранспортної системи доставляла блакитне паливо до Австрії, Словаччини чи Чехії — країн, найбільш залежних від постачання з Москви.
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