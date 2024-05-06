Очолити Шотландську національну партію має намір Джон Свінні, ‒ ЗМІ

Його можуть обрати очільником політичної сили вже сьогодні.

Джон Свінні збирається замінити Хумзу Юсафа на посаді лідера Шотландської національної партії (SNP) після того, як останній добровільно пішов у відставку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на ВВС.

Активіст Грем МакКормік, який раніше номінувався, заявив у неділю, що не продовжуватиме кампанію і підтримає Свінні. Тобто Свінні можуть обрати сьогодні лідером партії після завершення висування кандидатур.

Минулого тижня Юсаф оголосив, що планує залишити посаду лідера SNP і першого міністра Шотландії, коли його партія обере нового лідера. Він вирішив подати у відставку, не чекаючи голосування щодо вотуму недовіри, який, найімовірніше, би програв.

Наступника Свінні на посаді очільник уряду має ще схвалити шотландський парламент.

Причиною відставки Юсафа став розвал коаліції між Шотландською національною партією та "зеленими" через відмову уряду від програми зменшення викидів шкідливих речовин.