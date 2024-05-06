Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
ГоловнаСвіт

Очолити Шотландську національну партію має намір Джон Свінні, ‒ ЗМІ

Його можуть обрати очільником політичної сили вже сьогодні.

Очолити Шотландську національну партію має намір Джон Свінні, ‒ ЗМІ
Фото: holyrood.com

Джон Свінні збирається замінити Хумзу Юсафа на посаді лідера Шотландської національної партії (SNP) після того, як останній добровільно пішов у відставку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на ВВС.

Активіст Грем МакКормік, який раніше номінувався, заявив у неділю, що не продовжуватиме кампанію і підтримає Свінні. Тобто Свінні можуть обрати сьогодні лідером партії після завершення висування кандидатур.

Минулого тижня Юсаф оголосив, що планує залишити посаду лідера SNP і першого міністра Шотландії, коли його партія обере нового лідера. Він вирішив подати у відставку, не чекаючи голосування щодо вотуму недовіри, який, найімовірніше, би програв. 

Наступника Свінні на посаді очільник уряду має ще схвалити шотландський парламент.

Підписуйтесь на наш Google News

Причиною відставки Юсафа став розвал коаліції між Шотландською національною партією та "зеленими" через відмову уряду від програми зменшення викидів шкідливих речовин.

  • Юсаф був першим в історії Шотландії головою уряду-мусульманином з етнічної меншини.
  • Шотландія має свій окремий від спільного для Сполученого Королівства парламент та уряд, який має обмежені повноваження.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies