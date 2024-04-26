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Першому міністру Шотландії загрожує відставка

У шотландському парламенті відбувся розвал коаліції, який загрожує достроковими виборами. 

Першому міністру Шотландії загрожує відставка
Хумза Юсаф
Фото: EPA

Шотландська національна партія та партія зелених розірвали коаліційну угоду в парламенті країни, що входить до Сполученого Королівства. Причиною конфлікту стала відмова уряду від програми зменшення викидів шкідливих речовин. Тепер першому міністру Хумза Юсафу загрожує відставка внаслідок вотуму недовіри.

Як пише Reuters, практично усі партії у шотландському парламенті, включно із "зеленими", висловили готовність проголосувати за те, щоб Юсаф покинув свою посаду. Рішення на розгляд парламенту можуть винести вже наступного тижня.

Якщо Юсафу висловлять недовіру, у парламентарів буде небагато часу, щоб погодити кандидатуру нового першого міністра - інакше доведеться проводити позачергові вибори.

Згідно з опитуваннями, Шотландська національна партія, що відстоює право країни на незалежність, поступається лейбористам, які підтримують єдність Сполученого Королівства. 

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