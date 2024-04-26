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Суд у Нью-Йорк постановив переглянути справу проти Гарві Вайнштейна

Продюсеру, якого звинуватили у численних зґвалтуваннях, "не забезпечили чесного судового процесу".

Суд у Нью-Йорк постановив переглянути справу проти Гарві Вайнштейна
Гарві Вайнштейн
Фото: EPA

Апеляційний суд Нью-Йорка ухвалив рішення про перегляд кримінальної справи проти колись одного із найвпливовіших продюсерів Голлівуду Гарві Вайнштейна.

Як пише BBC, американська Феміда побачила порушення у судовому процесі 2020 року, коли кінодіяча визнали винним у численних випадках зґвалтування. Прокуратура нібито викликала для допиту свідків, чиї звинувачення не стосувалися справи.

Вайншейна тоді засудили до 23 років ув'язнення. Викриття сексуальних злочинів у Голлівуді спричино появу популярного руху #MeToo, учасниці якого закликають жертв домагань не мовчати.

Наразі 72-річний експродюсер перебуває за ґратами. Навіть у випадку скасування вироку суду Нью-Йорка, він все ще залишиться винним за версією присяжних Лос-Анджелеса. Тамтешній суд додав до його терміну ще 16 років тюрми

   

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