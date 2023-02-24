Вайнштейн отримав ще 16 років у справі про зґвалтування російської моделі

Суд у Лос-Анджелесі засудив колись впливового та знаменитого кінопродюсера Гарві Вайнштейна ще до 16 років ув'язнення у справі про згвалтування російської моделі та актриси у 2013 році.

Про це пише BBC.

Вайнштейн уже відбуває 23-річний термін за аналогічні злочини – з урахуванням трьох років, які вже були проведені за ґратами, йому залишається відсидіти 36 років.

20 грудня минулого року журі присяжних визнало Вайнштейна винним у новій справі – загалом йому загрожувало до 24 років ув'язнення.

На суді 70-річний кінопродюсер заявляв, що не знайомий із жінкою, яка подала проти нього позов, і відкинув звинувачення на свою адресу.

Жінка, уродженка Росії, фігурувала у матеріалах справи під вигаданим ім'ям “Джейн Доу номер один”. Її особистість не розкривається.

На суді вона розповіла, що у 2013 році жила в Італії, а у лютому прилетіла до Лос-Анджелеса на фестиваль італійського кіно. За її словами, Вайнштейн прийшов до неї в готель Беверлі-Хіллз і змусив до орального сексу.

“Я сама себе знищувала. Я почувала себе дуже винною. Насамперед тому, що відчинила йому двері”, – сказала потерпіла.

Загалом у рамках цієї справи розглядалися звинувачення з боку чотирьох жінок, зокрема висунутих дружиною губернатора Каліфорнії Дженіфер Сібел, а також актрисою та сценаристкою Лорен Янг.

За цими епізодами присяжні або оголосили Вайнштейна невинним, або визнали неможливість винести вирок за недостатністю доказів.

Адвокати продюсера доводили, що все відбувалося за взаємною згодою: жінки самі погоджувалися на секс із найвпливовішою у світі кіно людиною.

У попередній справі про згвалтування та сексуальні домагання Вайнштейна було засуджено у 2020 році до 23 років ув'язнення.

Гарві Вайнштейн – один із засновників кінокомпанії Miramax та один із найвпливовіших кінопродюсерів Голлівуду в минулому. Славу йому принесла робота над фільмами “Кримінальне чтиво”, “Англійський пацієнт”, “Закоханий Шекспір” та багатьма іншими.

Нагадаємо, в Україні змінять стандарти захисту інтересів потерпілих від сексуального насильства.