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У Японії хочуть підвищити вік згоди на статеві стосунки з 13 до 16 років

Наразі Японія має найнижчий вік згоди в розвинених країнах і найнижчий у групі G7.

У Японії хочуть підвищити вік згоди на статеві стосунки з 13 до 16 років
Фото: ndtv.com

Комісія міністерства юстиції Японії запропонувала підвищити вік згоди на статеві стосунки у країні з 13 до 16 років. Про це пише BBC.

“Це є частиною ширшого перегляду японських законів про сексуальні злочини після того, як численні виправдувальні вироки у зґвалтуваннях у 2019 році викликали обурення”, – зазначає видання.

Також пропонується криміналізувати грумінг неповнолітніх і розширити визначення зґвалтування.

Також буде збільшено термін давності заяв про зґвалтування з 10 до 15 років.

Наразі Японія має найнижчий вік згоди в розвинених країнах і найнижчий у групі G7.

У Німеччині та Італії цей вік становить 14 років, у Греції та Франції – 15 років, а у Великобританії та багатьох штатах США – 16 років.

Чинний закон Японії означає, що жертви зґвалтування мають довести, що під час зґвалтування було застосовано “насильство та залякування” та що було “неможливо чинити опір”, щоб отримати вирок.

Комісія не змінила це формулювання, а натомість додала до визначення інші фактори, зокрема сп’яніння, наркотики, захват зненацька та психологічний контроль.

Представник міністерства юстиції Юсуке Асанума заявив, що “це має зробити вироки «більш послідовними””.

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Перегляд законів про сексуальні злочини відбувся після масових демонстрацій у 2019 році після низки виправдувальних вироків. В одному випадку чоловік вийшов на свободу після того, як його звинуватили в сексі зі своєю дочкою-підлітком, хоча суд погодився, що це було проти її волі. Пізніше його відправили до в'язниці після оскарження прокуратури.Інший бачив чоловіка, якого визнали невинним у зґвалтуванні жінки, яка втратила свідомість від алкоголю. Він заявив, що неправильно протактував це “як згоду на секс”.

Уряд може прийняти закон вже влітку. Попри можливу зміну віку згоди, виняток все одно буде існувати для статевих стосунків між людьми, яким виповнилося щонайменше 13 років, а різниця у віці партнерів – менше п’яти років.

Нагадаємо, генпрокурор Андрій Костін заявив, що Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни. Українські прокурори фіксують такі випадки скрізь, де перебували військові РФ.

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