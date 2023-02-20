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Про можливість нападу РФ на Україну Буш-молодший попереджав Обаму ще в 2009 році, – ЗМІ

Буш попереджав Обаму про особливу загрозу агресії Росії в Криму.

Про можливість нападу РФ на Україну Буш-молодший попереджав Обаму ще в 2009 році, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

43-й президент США Джордж Буш-молодший припускав ще в 2009 році, що Росія може напасти на Україну.

Про це повідомляє The New York Times

Нещодавно були розсекречені записки Буша, які він перед виходом з посади в 2009 році передав своєму наступнику Бараку Обамі.

“Вони були розроблені, щоб надати майбутній адміністрації те, що їй потрібно знати про найважливіші питання зовнішньої політики та національної безпеки, з якими вони зіткнуться”, - написав Буш-молодший у передмові до книги “Передача: зовнішня політика, яку Джордж Буш передав Бараку Обамі”.

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У записці щодо Росії робиться висновок, що “стратегія особистої дипломатії пана Буша мала ранній успіх”. Втім, визнається той факт, що зв’язки зіпсувалися, особливо після вторгнення Росії в Грузію у 2008 році. У записці передбачено попередження про майбутні амбіції Росії.

“Необхідно запобігти спробам Росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо в Криму, який на 59 відсотків складається з етнічних росіян і де базується Чорноморський флот Росії”, - попереджалося в записці в 2009 році.

Адміністрація Буша також попереджала Обаму, що Росія використовуватиме залежність Європи від російських енергоресурсів, а також спробує політичними засобами “вбити клини між Сполученими Штатами та Європою”.

Більшість решти записок стосувалась війни в Іраку та Афганістані, а також відносинам із Китаєм, Північною Кореєю та Іраном.

Також Буш попереджав Обаму, що Індія друг, а Пакистан ні. 

Нагадаємо, у березні минулого року 42-й та 43-й президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш висловили свою підтримку Україні, яка протистоїть військовому вторгненню Російської Федерації.

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