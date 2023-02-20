Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину

Російська окупаційна армія 20 лютого тричі била по Нікопольському району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Снаряди з важкої артилерії ворога поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах”, - написав Лисак.
Він додав, що на місцях обстрілів працюють рятувальники, котрі уточнюють наслідки атак.
Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя. Було зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка. Обійшлося без жертв.