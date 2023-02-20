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Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину

На місцях обстрілів працюють рятувальники.

Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Російська окупаційна армія 20 лютого тричі била по Нікопольському району. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Снаряди з важкої артилерії ворога поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах”, - написав Лисак. 

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Він додав, що на місцях обстрілів працюють рятувальники, котрі уточнюють наслідки атак.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя. Було зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка. Обійшлося без жертв.

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