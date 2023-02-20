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Німеччина планує доставити в Україну Marder-и до кінця березня, а боєприпаси для Gepard-ів - до липня

"Ми можемо доставити те, що у нас є, і ми можемо доставити те, що буде зроблено найближчими місяцями", - додав Паппергер.

Німеччина планує доставити в Україну Marder-и до кінця березня, а боєприпаси для Gepard-ів - до липня
БМП Marder
Фото: Wikipedia

Найбільший німецький виробник озброєнь Rheinmetall очікує, що першу партію боєприпасів для танків Gepard буде доставлено в Україну до липня цього року.

Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, передає CNN.

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Крім того, 20 бойових машин Marder будуть готові до постачання в Україну до кінця березня.

Паппергер у відповідь на заклик міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса збільшити виробництво боєприпасів зазначив, що його компанія подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла їх.

"У виробництві зброї склад заповнений, ми тут працюємо на повну і ще можемо збільшити потужність за одну зміну", - сказав він, додавши, що для цього мають бути укладені контракти.

"Ми можемо доставити те, що у нас є, і ми можемо доставити те, що буде зроблено найближчими місяцями", - додав Паппергер.

Нагадаємо, раніше глава Rheinmetall заявив, що компанія готова значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити велику потребу України та країн Заходу, і може розпочати виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.

Тим часом до кінця 2023 року Німеччина планує підготувати три тисячі українських військових.

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