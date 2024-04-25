У спікера Народних зборів Гагаузії забрали дипломатичний паспорт

Паспорт у Константинова вилучили після повернення з Москви.

Прикордонна поліція Молдови підтвердила факт вилучення дипломатичного паспорта у спікера Народних зборів Гагаузії Дмитра Константинова.

Про це повідомляє News Maker.

“Під час контролю при перетині державного кордону до повноважень Прикордонної поліції входить вилучення документів, які визнані недійсними. В установленому порядку документ передають установі, яка його видала”, - сказала прес-секретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новицькі.

Таку ж інформацію повідомили у міністерстві закордонних справ Молдови.

Раніше про вилучення у нього паспорту після повернення з Москви в аеропорту Кишинева заявив сам Константинов.

Перед тим він перебував у Москві на з'їзді проросійської опозиції Молдови. У ньому взяли участь партії, близькі до олігарха-втікача Ілана Шора. Його засудили в Молдові на 15 років. У з'їзді брала участь також башкан Гагаузії Євгенія Гуцул. На з’їзді створили політичний блок “Перемога”, який очолив Шор.