Є ризик, що наша Європа може загинути, - Макрон

Сьогодні, 25 квітня, президент Франції Емманюель Макрон виступив з промовою, у якій закликав до посилення європейської оборони.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
“Ми повинні побудувати стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе”, – сказав Макрон і додав, що Європа не може бути “васалом” США.
Він наголосив, що не можна дозволити Росії перемогти в Україні.
Макрон має намір в наступні місяці звернутись до європейських партнерів із пропозиціями, оскільки Європі потрібен власний потенціал у сфері кібербезпеки. Він також закликав до тісніших оборонних зв’язків з Великобританією після Brexit.
“Є ризик, що наша Європа може загинути. Ми не готові протистояти ризикам”, – сказав Макрон.
Президент Франції підкреслив, що немає оборони без оборонної промисловості, і Європа мала десятиліття нестачі інвестицій. Отже, європейці повинні віддавати перевагу купівлі європейської військової техніки.
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Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому. Він заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
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Більшість країн ЄС уже заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.
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Президент Чехії Петр Павел за тиждень після зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил. Він нагадав, що після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області натівські інструктори працювали на території України.
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Пізніше Зеленський пояснив, що пропозиція відправити військових НАТО стосувалася тренувальних місій інструкторів, а не армій.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – в тексті "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".