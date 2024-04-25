Є ризик, що наша Європа може загинути, - Макрон

Президент Франції попередив, що не можна дозволити Росії перемогти в Україні.

Сьогодні, 25 квітня, президент Франції Емманюель Макрон виступив з промовою, у якій закликав до посилення європейської оборони.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Ми повинні побудувати стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе”, – сказав Макрон і додав, що Європа не може бути “васалом” США.

Він наголосив, що не можна дозволити Росії перемогти в Україні.

Макрон має намір в наступні місяці звернутись до європейських партнерів із пропозиціями, оскільки Європі потрібен власний потенціал у сфері кібербезпеки. Він також закликав до тісніших оборонних зв’язків з Великобританією після Brexit.

“Є ризик, що наша Європа може загинути. Ми не готові протистояти ризикам”, – сказав Макрон.

Президент Франції підкреслив, що немає оборони без оборонної промисловості, і Європа мала десятиліття нестачі інвестицій. Отже, європейці повинні віддавати перевагу купівлі європейської військової техніки.