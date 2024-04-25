ЦПД: російські заяви про перемовини щодо обміну дітей – фейк

У РФ заявили, що начебто провели із Україною перші очні перемовини щодо повернення дітей.

Фейкова новина про зустріч РФ і України щодо обміну дітьми

У Центрі продидії дезінформації при РНБО спростували заяву російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової про те, що Росія та Україна провели перші очні переговори щодо обміну дітей.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Як зазначили у ЦПД, вчора, 24 квітня, російська дитяча омбудсменка заявила, що Москва та Київ "провели перші очні переговори" щодо обміну дітей і начебто в Україну мають поїхати 29 дітей, у росію – 19.

Проте яким чином українські діти опинилися в руках росіян – вона не розповіла.

"Насправді ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, зауваживши, що повернення українських дітей та перемовини відбуваються за посередництва Катару і катарських дипломатів", – зазначили у ЦПД.

Також додали, що, імовірно, своєю заявою Львова-Бєлова хотіла мінімізувати відповідальність Росії за примусову депортацію українських дітей.