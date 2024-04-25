ЦПД: російські заяви про перемовини щодо обміну дітей – фейк

У Центрі продидії дезінформації при РНБО спростували заяву російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової про те, що Росія та Україна провели перші очні переговори щодо обміну дітей.
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
Як зазначили у ЦПД, вчора, 24 квітня, російська дитяча омбудсменка заявила, що Москва та Київ "провели перші очні переговори" щодо обміну дітей і начебто в Україну мають поїхати 29 дітей, у росію – 19.
Проте яким чином українські діти опинилися в руках росіян – вона не розповіла.
"Насправді ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, зауваживши, що повернення українських дітей та перемовини відбуваються за посередництва Катару і катарських дипломатів", – зазначили у ЦПД.
Також додали, що, імовірно, своєю заявою Львова-Бєлова хотіла мінімізувати відповідальність Росії за примусову депортацію українських дітей.
- На початку квітня цього року стало відомо, що Росія активно розпочала готуватися до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення начебто на період літніх канікул. Вже сьогодні відомо, що на «відпочинок і психологічну реабілітацію» готові прийняти санаторії петербургу 2480 дітей і 150 педагогів.
- Російські журналісти знайшли щонайменше 285 українських дітей, яких Росія розмістила в "банку" сиріт У разі всиновлення повернути українців рідним украй важко.
- Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 маленьких українців окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо.
- Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
- Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.
- За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей".
- Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.