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Щонайменше 285 українських дітей Росія розмістила в "банку" сиріт

У разі всиновлення повернути українців рідним украй важко.

Щонайменше 285 українських дітей Росія розмістила в "банку" сиріт
Депортація дітей та дорослих з Маріуполя.
Фото: t.me/andriyshTime

Сотні вивезених з України дітей "застрягли" в сирітській системі Росії. Російська влада не звітує про їхні долі, а Україна не володіє повною інформацією про них, йдеться у розслідуванні російських журналістів "Верстка" і "Важных историй". Вони знайшли 285 анкет вивезених з України дітей у федеральній сирітській базі.  

17-річня Марина (ім'я дівчини, як і інших дітей, журналісти змінили) згадує, що її з України вивезли 18 лютого 2022. Тоді Росія напередодні повномасштабного нападу оголосила "евакуацію" з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Марина – вихованка школи-інтернату Амвросіївки. Її вивезли в Курську область. Друга велика група сиріт – з Донецька. Їх 18 і 19 лютого вивозили в Ростовську область.

15-річна Олена і її сестра Настя опинилися в спортивно-оздоровчому центрі "Ромашка" біля Таганрога. Разом із ними, за деякими даними, вивезли ще близько 400 дітей з деяких донецьких закладів та з Вуглегірського спеціалізованого інтернату. 

20 лютого окупанти прозвітували, що вивезли до Росії 626 українських сиріт. Переважно їх розмістили в Курській та Ростовській областях. Після початку повномасштабної війни, окрім Донецької і Луганської, росіяни вивозили дітей і з інших областей.

Групи дітей з Донецької та Луганської областей в перші тижні після початку війни прибули також у Воронеж і Нижній Новгород, але подробиці про їх "евакуацію" журналісти не з'ясували.

Перші анкети вивезених дітей з'явилися в банку даних на початку жовтня 2022 – через тиждень після того, як Кремль оголосив про спробу анексії окупованих областей України. Вивезених українців розмістили щонайменше в 15 російських регіонах. 38 анкет знайшли в Орловській області, 28 у Нижньогородській, 27 у Ростовській. По 23 дитини – в Саратівській і Башкортостані, 22 – у Брянський, 20 – у Кіровській. Але це не всі українські діти. Загальна кількість українських дітей в банках сиріт може бути більшою: в 2022 кількість сиріт, які були в банку даних Росії, зросла, і до літа 2023 там було на 2400 анкет більше, ніж у середньому за шість попередніх років. Але невідомо, чи всі ці діти вивезені з України. 

При цьому росіяни можуть всиновити дітей або взяти їх під тимчасову опіку. У разі всиновлення повернути українців рідним украй важко. Зараз щонайменше 187 українських дітей залишаються в цій базі. 

Викрадення дітей окупантами

  • Викрадення дітей з України – один із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє в Україні. Примусова депортація є геноцидом, наголошував уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. 
  • Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 маленьких українців окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо. 
  • Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 
  • Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють. 
  • Одна зі складових "перевиховання" українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків. 
  • За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей". 
  • Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.
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