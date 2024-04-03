Щонайменше 285 українських дітей Росія розмістила в "банку" сиріт

Сотні вивезених з України дітей "застрягли" в сирітській системі Росії. Російська влада не звітує про їхні долі, а Україна не володіє повною інформацією про них, йдеться у розслідуванні російських журналістів "Верстка" і "Важных историй". Вони знайшли 285 анкет вивезених з України дітей у федеральній сирітській базі.

17-річня Марина (ім'я дівчини, як і інших дітей, журналісти змінили) згадує, що її з України вивезли 18 лютого 2022. Тоді Росія напередодні повномасштабного нападу оголосила "евакуацію" з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Марина – вихованка школи-інтернату Амвросіївки. Її вивезли в Курську область. Друга велика група сиріт – з Донецька. Їх 18 і 19 лютого вивозили в Ростовську область.

15-річна Олена і її сестра Настя опинилися в спортивно-оздоровчому центрі "Ромашка" біля Таганрога. Разом із ними, за деякими даними, вивезли ще близько 400 дітей з деяких донецьких закладів та з Вуглегірського спеціалізованого інтернату.

20 лютого окупанти прозвітували, що вивезли до Росії 626 українських сиріт. Переважно їх розмістили в Курській та Ростовській областях. Після початку повномасштабної війни, окрім Донецької і Луганської, росіяни вивозили дітей і з інших областей.

Групи дітей з Донецької та Луганської областей в перші тижні після початку війни прибули також у Воронеж і Нижній Новгород, але подробиці про їх "евакуацію" журналісти не з'ясували.

Перші анкети вивезених дітей з'явилися в банку даних на початку жовтня 2022 – через тиждень після того, як Кремль оголосив про спробу анексії окупованих областей України. Вивезених українців розмістили щонайменше в 15 російських регіонах. 38 анкет знайшли в Орловській області, 28 у Нижньогородській, 27 у Ростовській. По 23 дитини – в Саратівській і Башкортостані, 22 – у Брянський, 20 – у Кіровській. Але це не всі українські діти. Загальна кількість українських дітей в банках сиріт може бути більшою: в 2022 кількість сиріт, які були в банку даних Росії, зросла, і до літа 2023 там було на 2400 анкет більше, ніж у середньому за шість попередніх років. Але невідомо, чи всі ці діти вивезені з України.

При цьому росіяни можуть всиновити дітей або взяти їх під тимчасову опіку. У разі всиновлення повернути українців рідним украй важко. Зараз щонайменше 187 українських дітей залишаються в цій базі.

Викрадення дітей окупантами