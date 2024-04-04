Ще один рятувальник поранений. Стан важкий.

Глава МВС Ігор Клименко назвав імена загиблих рятувальників, яких Росія сьогодні вбила у Харкові.

“Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир – харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей”, – написав Клименко.

Він зазначив, що, не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права.

Владиславу навіки буде 52, Сергію – 32, а Володимиру – 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди.

Вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих.

Ще один рятувальник поранений. Стан важкий.

Загалом внаслідок нічної атаки по Харкову загинуло четверо осіб, ще щонайменше дванадцятеро – поранені.

Вночі Харків атакували "шахеди". Росіяни влучили у цивільну інфраструктуру, жертвами стали співробітники ДСНС.