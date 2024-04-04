СБУ ідентифікувала російських хакерів, які атакували "Київстар", намагаються зламати телефони військових і поширюють ІПСО

У спецслужбі наголосили, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами.

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки збирають доказову базу на хакерів головного розвідувального управління генерального штабу РФ (більш відомого як ГРУ), які здійснили атаку на мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а у подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!" – сказав він, підкреслюючи, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами.

Наразі СБУ встановила, що атаку на "Київстар" здійснило хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ. Проводиться низка експертиз щодо уражених систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

"Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність", – наголосив Вітюк. Він також розповів, що загалом під час повномасштабної війни Служба безпеки блокує по 4,5 тис. кібератак щороку.

Особливим пріоритетом у кіберзахисті є Збройні сили України та Міноборони, оскільки спроби втручань ворога у військові системи відбуваються регулярно. Зокрема, СБУ запобігла технічному проникненню ворога на 1700 пристроїв українських військових.

Окрім кібератак російські спецслужби проводять ІПСО для дискредитації командування Сил оборони. Наприклад, були інформатаки і спроби зламу офіційних акаунтів, а також створення десятків фейкових сторінок головкома Олександра Сирського.

Подібні атаки ворог здійснює і стосовно співробітників СБУ: їм надходять погрози фізичної розправи, листи із ознаками вербування і шантажу тощо. Вітюк відзначив, що й по ньому особисто вже були фейкові вкиди і можливі нові атаки.

"Інформацією дуже просто маніпулювати, щоб спробувати вплинути на когось, проте ми готові і до таких методів ведення війни", – резюмував він.

Атака хакерів на "Київстар"

12 грудня 2023 року у роботі найбільшого в Україні оператора зв'язку "Київстар" стався масштабний збій. По всій країні у абонентів зник мобільний зв'язок та інтернет, при цьому користувачі не могли і приєднатися до мереж інших операторів у рамках внутрішньоукраїнського роумінгу.

Відновити послуги голосового зв'язку почали наступного дня. Через добу в окремих регіонах країни знову запрацював мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом компанія повідомила ввечері 15 грудня. Про відновлення основних послуг, включно із смс і мобільним інтернетом у роумінгу, компанія повідомила 20 грудня.

Президент компанії Олександр Комаров повідомив, що хакерська атака призвела до руйнування приблизно 40% інфраструктури оператора.

Пізніше в СБУ повідомили, що за атакою стоїть хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російської військової розвідки. Зазначалося, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.Спецслужба розслідує справу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Також повідомлялося що росіяни готують повторну атаку на "Київстар".

Міністерство оборони працює над тим, аби вивести поняття "кібервійна" у правове поле. Оскільки дії агресора в кіберпросторі є системними і направленими вже не лише на Україну, а й на союзників, тож слідом за визначенням поняття "кібервійна" на національному законодавчому рівні, визнання кібератак як акту війни у правовому полі має також відбутися і на міжнародному.