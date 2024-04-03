Головне за середу, 3 квітня: ракетний удар по Харківщині, 54 бойових зіткнення, обстріли Сумщини

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 54 бойових зіткнення, ворожі обстріли, безпекова угода з Фінляндією. Яким запам’ятається 770-й день повномасштабної війни.

Надвечір 3 квітня російська армія вдарила ракетою по Мерефі у Харківській області.

Унаслідок російського удару поранення отримала 55-річна жінка, повідомила пресслужба Харківської окружної прокуратури.

Крім того, пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства, сталась пожежа. Також вибиті вікна у будинках, пошкоджено дахи.

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 54 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав п'яти ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили вісім атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації,15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 квітня – в нашій новині.

Сьогодні, 3 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади Сумської області.

Загалом упродовж дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 46 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, а також скинули на неї КАБ. Внаслідок авіаудару один місцевий житель загинув, ще двоє, чоловік та його трирічна донька, були травмовані.

Більше інформації – в новині.

Президент Фінляндії та України Александр Стубб і Володимир Зеленський підписали сьогодні у Києві угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку. Угода чинна впродовж десяти років і посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО і ЄС.

Гельсінкі допомагатимуть Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватимуть українських військових.

Зеленський подякував Стуббу за новий, 23-й пакет допомоги нашій країні на суму 188 млн євро.

Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії, наблизилася до 2 млрд євро. Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.

Прогрес у питанні створення спецтрибуналу для російського диктатора Володимира Путіна слід розглядати в динаміці. Про це сказав Генеральний прокурор України Андрій Костін у коментарі LB.ua.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо відсутності практичного прогресу у створенні трибуналу, Костін наголосив на складності дискусії щодо моделі суду.

“Звісно, що ця робота не є простою — з часів Другої Світової ніхто в світі не здійснював кримінальне переслідування за злочин агресії на міжнародному рівні. Робимо все, аби врахувати позиції усіх партнерів і при цьому досягти головної мети — забезпечити повну відповідальність Росії за її злочини”, — сказав Костін.

Генеральний прокурор підкреслив, що сьогодні обговорення спецтрибуналу перейшло на рівень дискусії щодо формату і особливостей.

Докладніше – в новині.

Через загибель семи волонтерів у Смузі Гази низка благодійних організацій призупинити постачання їжі палестинцям, пише Associated Press.

“Смерть працівників World Central Kitchen у Смузі Гази загрожує зупинити зусилля США та інших країн з відкриття морського коридору для допомоги з Кіпру, щоб допомогти полегшити відчайдушну ситуацію на півночі Гази”, − зазначає видання.

За даними Кіпру, кораблі, навантажені приблизно 240 тоннами допомоги від благодійної групи, повернулися з Гази лише через день після прибуття.

Інші гуманітарні організації також призупинили роботу в Газі, заявивши, що пропонувати допомогу надто небезпечно.

Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили на склад 100 тонн продовольства.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!