Головне за середу, 3 квітня: ракетний удар по Харківщині, 54 бойових зіткнення, обстріли Сумщини

Надвечір 3 квітня російська армія вдарила ракетою по Мерефі у Харківській області.
Унаслідок російського удару поранення отримала 55-річна жінка, повідомила пресслужба Харківської окружної прокуратури.
Крім того, пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства, сталась пожежа. Також вибиті вікна у будинках, пошкоджено дахи.
За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.
Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 54 бойових зіткнення.
Загалом ворог завдав п'яти ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили вісім атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації,15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 квітня – в нашій новині.
Сьогодні, 3 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади Сумської області.
Загалом упродовж дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 46 вибухів.
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, а також скинули на неї КАБ. Внаслідок авіаудару один місцевий житель загинув, ще двоє, чоловік та його трирічна донька, були травмовані.
Більше інформації – в новині.
Президент Фінляндії та України Александр Стубб і Володимир Зеленський підписали сьогодні у Києві угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку. Угода чинна впродовж десяти років і посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО і ЄС.
Гельсінкі допомагатимуть Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватимуть українських військових.
Зеленський подякував Стуббу за новий, 23-й пакет допомоги нашій країні на суму 188 млн євро.
Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії, наблизилася до 2 млрд євро. Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.
Прогрес у питанні створення спецтрибуналу для російського диктатора Володимира Путіна слід розглядати в динаміці. Про це сказав Генеральний прокурор України Андрій Костін у коментарі LB.ua.
Коментуючи заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо відсутності практичного прогресу у створенні трибуналу, Костін наголосив на складності дискусії щодо моделі суду.
“Звісно, що ця робота не є простою — з часів Другої Світової ніхто в світі не здійснював кримінальне переслідування за злочин агресії на міжнародному рівні. Робимо все, аби врахувати позиції усіх партнерів і при цьому досягти головної мети — забезпечити повну відповідальність Росії за її злочини”, — сказав Костін.
Генеральний прокурор підкреслив, що сьогодні обговорення спецтрибуналу перейшло на рівень дискусії щодо формату і особливостей.
Докладніше – в новині.
Через загибель семи волонтерів у Смузі Гази низка благодійних організацій призупинити постачання їжі палестинцям, пише Associated Press.
“Смерть працівників World Central Kitchen у Смузі Гази загрожує зупинити зусилля США та інших країн з відкриття морського коридору для допомоги з Кіпру, щоб допомогти полегшити відчайдушну ситуацію на півночі Гази”, − зазначає видання.
За даними Кіпру, кораблі, навантажені приблизно 240 тоннами допомоги від благодійної групи, повернулися з Гази лише через день після прибуття.
Інші гуманітарні організації також призупинили роботу в Газі, заявивши, що пропонувати допомогу надто небезпечно.
Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили на склад 100 тонн продовольства.
Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!