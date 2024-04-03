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Російські обстріли спричинили велику лісову пожежу на Харківщині

Загальна площа пожежі склала понад 9 га.

Російські обстріли спричинили велику лісову пожежу на Харківщині
Російські обстріли спричинили велику лісову пожежу на Харківщині
Фото: Пресслужба ДСНС

Вдень 3 квітня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Харківській області, через що виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Сьогодні вдень ворог завдав обстрілів по прифронтовим населеним пунктам Куп'янського району. В результаті ударів сталася масштабна низова пожежа хвойної підстилки соснового лісу на околиці с. Колесниківка Курилівської громади”, - повідомили в ДСНС.

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Уточнюється, що загальна площа пожежі склала понад 9 га.

Бійці ДСНС ліквідували пожежу о 17:00. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

  • 6 березня росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. Через це зайнявся великий магазин, вогонь охопив 4 тис. кв. м. На щастя, минулося без жертв. 
  • На початку березня армія РФ атакувала Очаківську, Шевченківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на території фермерського господарства.
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