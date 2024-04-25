Європарламент ухвалив резолюцію про визнання виборів Путіна в Росії "фарсом"

Європарламент ухвалив резолюції із засудження проведення "перевиборів" Володимира Путіна та закликом не визнавати їх легітимності.
Про це з посиланням на пресслужбу Європарламенту пише "Європейська правда". У документі, який підтримали 493 людини, депутати назвали "фарсом" російські вибори.
Вони закликали країни-члени ЄС не визнавати результати цих виборів, оскільки Кремль провів їх і на окупованих українських територіях, а вибори на російській території не були вільними.
У резолюції зазначили, що метою імітації процесу волевиявлення була легітимізація подальшої влади Путіна та внутрішні репресії і війна проти України.
Окремо в документі висловили жаль через те, що прем'єр країни-члена ЄС Угорщини вирішив привітати Путіна з перемогою.
"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", – зазначають у комюніке.
Резолюції Європарламенту не мають зобов'язувальної сили, а лише висвітлюють його позицію.
- Вибори на окупованих територіях забороні міжнародним законодавством, але Росію це очікувано не зупинило.
- Офіційно в Росії заявили, що Путін набрав понад 88% голосів. Це рекордний відсоток за всі його терміни. Як насправді – невідомо, оскільки на цих виборах не було міжнародних спостерігачів, і навіть для російських спостерігачів можливості були значно обмежені.