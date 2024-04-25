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Європарламент ухвалив резолюцію про визнання виборів Путіна в Росії "фарсом"

Це пов'язано з незаконним проведенням "виборів" на окупованій території і тим, що на російській території виборчий процес не був вільним. 

Європарламент ухвалив резолюцію про визнання виборів Путіна в Росії "фарсом"
Європарламент
Фото: EPA

Європарламент ухвалив резолюції із засудження проведення "перевиборів" Володимира Путіна та закликом не визнавати їх легітимності.

Про це з посиланням на пресслужбу Європарламенту пише "Європейська правда". У документі, який підтримали 493 людини, депутати назвали "фарсом" російські вибори.

Вони закликали країни-члени ЄС не визнавати результати цих виборів, оскільки Кремль провів їх і на окупованих українських територіях, а вибори на російській території не були вільними.

У резолюції зазначили, що метою імітації процесу волевиявлення була легітимізація подальшої влади Путіна та внутрішні репресії і війна проти України.

Окремо в документі висловили жаль через те, що прем'єр країни-члена ЄС Угорщини вирішив привітати Путіна з перемогою.

"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", – зазначають у комюніке.

Резолюції Європарламенту не мають зобов'язувальної сили, а лише висвітлюють його позицію. 

  • Вибори на окупованих територіях забороні міжнародним законодавством, але Росію це очікувано не зупинило.
  • Офіційно в Росії заявили, що Путін набрав понад 88% голосів. Це рекордний відсоток за всі його терміни. Як насправді – невідомо, оскільки на цих виборах не було міжнародних спостерігачів, і навіть для російських спостерігачів можливості були значно обмежені.
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