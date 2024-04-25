Німеччина та Франція розроблять новий танк на основі досвіду з війни в Україні

Міністри оборони країн підпишуть завтра у Парижі меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту.

Завтра Німеччина та Франція підпишуть угоду про спільну розробку нового бойового танка, пише Bloomberg з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його французький колега Себастьєн Лекорню повідомили, що в п'ятницю в Парижі підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту.

“Ми спільно розробляємо систему майбутнього, яка орієнтована на те, що нам потрібно ‒ від штучного інтелекту та найсучасніших сенсорних технологій до можливості використання системи без екіпажу в певних ситуаціях”, ‒ сказав Пісторіус.

Проєкт “Основна наземна бойова система” базуватиметься на досвіді, отриманому під час бойових дій з Україною, і забезпечить хорошу cумісність танка з іншою зброєю.

Обидва уряди також сподіваються побачити прогрес в іншій великій франко-німецькій оборонній інновації ‒ Future Combat Air System, яка передбачає розробку винищувача нового покоління.