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Німеччина та Франція розроблять новий танк на основі досвіду з війни в Україні

Міністри оборони країн підпишуть завтра у Парижі меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту.

Німеччина та Франція розроблять новий танк на основі досвіду з війни в Україні
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Завтра Німеччина та Франція підпишуть угоду про спільну розробку нового бойового танка, пише Bloomberg з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його французький колега Себастьєн Лекорню повідомили, що в п'ятницю в Парижі підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту.

“Ми спільно розробляємо систему майбутнього, яка орієнтована на те, що нам потрібно ‒ від штучного інтелекту та найсучасніших сенсорних технологій до можливості використання системи без екіпажу в певних ситуаціях”, ‒ сказав Пісторіус.

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Проєкт “Основна наземна бойова система” базуватиметься на досвіді, отриманому під час бойових дій з Україною, і забезпечить хорошу cумісність танка з іншою зброєю. 

Обидва уряди також сподіваються побачити прогрес в іншій великій франко-німецькій оборонній інновації ‒ Future Combat Air System, яка передбачає розробку винищувача нового покоління.

  • Минулого тижня Міністерство оборони Великої Британії представило перший зразок нового бойового танка Challenger 3. Це перший повністю британський танк за 22 роки, повідомив міністр оборони Грант Шеппс.
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