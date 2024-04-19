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У Британії представили новий бойовий танк Challenger 3

148 танків Challenger 2 модернізують до Challenger 3, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британського війська.

У Британії представили новий бойовий танк Challenger 3
британський танк Challenger 3
Фото: Twitter/Rt Hon Grant Shapps MP

Міністерство оборони Великої Британії представило перший зразок нового бойового танка Challenger 3.

“Це перший повністю британський танк за 22 роки – Challenger 3”, – написав у соцмережі X міністр оборони Грант Шеппс.

Він зазначив, що зараз у місті Телфорд 148 танків Challenger 2 модернізують до Challenger 3, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британського війська.

Тим часом у Британії розглядають можливість надання Україні прототипу лазерної зброї, яка може збивати дрони і ракети. DragonFire – лазерна зброя зі спрямованою енергією, яка може уражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.

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