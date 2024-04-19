148 танків Challenger 2 модернізують до Challenger 3, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британського війська.

Міністерство оборони Великої Британії представило перший зразок нового бойового танка Challenger 3.

“Це перший повністю британський танк за 22 роки – Challenger 3”, – написав у соцмережі X міністр оборони Грант Шеппс.

Він зазначив, що зараз у місті Телфорд 148 танків Challenger 2 модернізують до Challenger 3, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британського війська.

This is the first fully British built tank in 22 years - the Challenger 3 🇬🇧



Cutting-edge upgrades are now underway in Telford to make this the most lethal tank in @BritishArmy history - giving our soldiers the firepower they need to defend Britain. pic.twitter.com/S7pyffG8zx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 18, 2024

Тим часом у Британії розглядають можливість надання Україні прототипу лазерної зброї, яка може збивати дрони і ракети. DragonFire – лазерна зброя зі спрямованою енергією, яка може уражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.