Міністри закордонних справ G7 випустили спільну заяву щодо України: закликали Китай не постачати "подвійні" товари Росії

Міністри країн Group of 7 випустили спільну заяву щодо підтримки України. Глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та США, а також Верховний представник Європейського Союзу знову підтвердили непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.

Міністри вимагають від Росії негайно, повністю та безумовно вивести свої військові сили та техніку з міжнародно визнаної території України. Вони наголосили, що "Росія може закінчити цю війну сьогодні".

"Ми закликаємо всі країни дотримуватись міжнародного права та жодним чином не підтверджувати чи потурати спробам Росії заволодіти територією силою, порушуючи основні принципи Статуту ООН. Ми ніколи не визнаємо легітимність ні минулих, ні майбутніх так званих «референдумів» чи «виборів», проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України, а також їх результатів. Незаконне проведення виборів президента Росії на суверенних територіях України було кричущим порушенням міжнародного права", – йдеться у заяві.

Міністри пообіцяли продовжувати підтримувати право України на самооборону. Також вони "висловили рішучість" щодо зміцнення можливостей протиповітряної оборони України для порятунку життів і захисту критичної інфраструктури.

"Разом із міжнародними партнерами ми сповнені рішучості продовжувати надавати військову, фінансову, політичну, гуманітарну, економічну підтримку та підтримку розвитку України та її народу. Ми вітаємо прийняття ЄС механізму допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, «Фонду допомоги Україні» ЄС в розмірі 5 мільярдів євро. Ми також вітаємо додаткову підтримку, схвалену країнами G7, а також швидке надання бюджетної підтримки в першому кварталі 2024 року Канадою та Японією. Ми закликаємо схвалити подальшу підтримку з боку інших міжнародних партнерів", – йдеться у заяві.

Міністри обіцяли продовжувати допомагати Україні ремонтувати та відновлювати її критично важливу енергетичну та екологічну інфраструктуру.

"Ми висловлюємо глибоку стурбованість повідомленнями про використання Росією хімічних речовин як методу ведення війни", – додали глави МЗС.

Вони засудили ядерну риторику Росії та загрозу ядерній безпеці. Міністри зобов'язалися чинити значний тиск на доходи Росії від енергетичного та інших секторів.

"Ми закликаємо всі країни скоротити імпорт з Росії, яка підтримує її війну. Ми продовжуватимемо вживати заходів для посилення відповідності та забезпечення виконання ліміту ціни на нафту. Працюючи над підтримкою стабільності поставок, ми реагуватимемо на порушення ліміту цін, у тому числі шляхом накладення додаткових санкцій на тих, хто бере участь в оманливих діях під час транспортування російської нафти, а також проти мереж, розроблених Росією для отримання додаткових доходів від порушень ліміту цін. Ми продовжуватимемо вживати заходів для обмеження майбутніх енергетичних доходів Росії. Ми продовжуватимемо перешкоджати розвитку майбутніх енергетичних проектів Росії та зривати її розвиток альтернатив для доставки енергії та інших послуг. Ми також вітаємо кроки, вжиті Сполученим Королівством і США щодо припинення торгівлі новими російськими неблагородними металами на їхніх глобальних біржах металів. Ми будемо продовжувати намагатися зменшити доходи Росії від металів", – додали в спільній заяві.

Міністри засудили незаконний експорт Північною Кореєю зброї до Росії для використання в Україні. Зокрема, засудили експорт та закупівлю балістичних ракет у Північної Кореї, що є прямим порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. Вони також закликали Іран припинити допомогу Росії у війні в Україні.

"Будь-які кроки Ірану щодо передачі Росії балістичних ракет і пов’язаних з ними технологій означатимуть суттєву, матеріальну ескалацію, і ми відповімо швидко та скоординовано, зокрема новими та значними заходами проти Ірану. Ми закликаємо всі країни запобігти постачанню компонентів або інших предметів для іранських програм БпЛА, які підтримують військові зусилля Росії", – йдеться у повідомленні.

Міністри G7 висловили серйозну стурбованість передачею до Росії від підприємств у Китаї матеріалів подвійного призначення та компонентів зброї, які вона використовує для розвитку свого військового виробництва. Це дозволяє Росії відновити та відновити свою оборонно-промислову базу, створюючи загрозу як для України, так і для міжнародного миру та безпеки.

Також вони знову засудили співучасть білоруського режиму у війні Росії проти України.