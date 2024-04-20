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Чоловік вчинив спробу самоспалення біля суду, де розглядають справу Трампа

Поліція не пов'язує інцидент з колишнім президентом США.

Чоловік вчинив спробу самоспалення біля суду, де розглядають справу Трампа
Територія біля суду, де стався інцидент
Фото: EPA

Житель штату Флорида підпалив себе біля будівлі суду округу Мангеттен у Нью-Йорку, де розглядається кримінальна справа проти колишнього президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters, чоловік під прицілами камер спершу розкидав листівки, а згодом облив себе сумішшю та здійснив спробу самоспалення. Внаслідок інциденту він доправлений до лікарні у важкому стані.

Поліція стверджує, що подія навряд чи напряму пов'язана із процесом проти Трампа чи безпосередньо з самим політиком. Листівки, які поширював чоловік, містили інформацію про "теорії змови", "апокаліптичний фашистський переворот" та "злих мільярдерів", проте не стосувалися експрезидента і не згадували його імені. 

  

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