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У Нью-Йорку сьогодні стартує історичний судовий процес у кримінальній справі Трампа

Його звинувачують у фальсифікації своєї ділової документації для приховування виплати грошей порнозірці. Дональд Трамп стане першим експрезидентом США, який проходить у кримінальній справі.

У Нью-Йорку сьогодні стартує історичний судовий процес у кримінальній справі Трампа
Дональд Трамп. Ром, Джорджія, 9 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Дональд Трамп постане перед судом у Нью-Йорку, ставши першим колишнім президентом США, якого "проходить" у кримінальній справі, пише BBC.

Його звинувачують у фальсифікації своєї ділової документації для приховування того, що незадовго до виборів 2016 року він виплатив гроші Стормі Деніелс − колишній зірці порнофільмів. Деніелс заявила, що мала з експрезидентом сексуальні стосунки десятки років тому. 

У разі визнання винним 77-річному Трампу загрожує щонайбільше чотири роки тюремного ув'язнення, водночас його можуть просто оштрафувати.

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Трамп себе винним не визнає.

Зазначимо, історичний суд над Трампом проходитиме на тлі його президентської кампанії. Ймовірного кандидата від Республіканської партії можуть засудити за кілька місяців до виборів у листопаді.

“Це безпрецедентно”, − сказав Алекс Кейссар, професор історії та державної політики в Школі Кеннеді Гарвардського університету.

Очікується, що судовий розгляд, який розпочнеться з обрання присяжних, триватиме шість-вісім тижнів і буде зосереджений навколо відшкодування, яке Трамп зробив своєму колишньому агенту Майклу Коену.

Коен стверджує, що йому наказали заплатити Деніелс 130 000 доларів в обмін на її мовчання щодо ймовірного роману з Трампом. Прокурори заявили, що це спроба незаконного впливу на вибори 2016 року.

Виплати таємних грошей не є у Сполучених Штатах протизаконними. Але окружна прокуратура Манхеттена стверджує, що Трамп скоїв злочин, неправильно відобразивши відшкодування Коену як судові витрати.

Загалом експрезидента звинувачують у 34 кримінальних злочинах, пов'язаних із фальсифікацією ділової документації першого ступеня. Щоб винести вердикт, усі 12 присяжних мають дійти згоди щодо того, чи винний чи невинний Трамп за конкретним звинуваченням.

  • Велике журі присяжних Мангеттена висунуло обвинувачення Дональду Трампу після розслідування справи про виплату грошей за мовчання Деніелс торік у березні.
  • На початку квітня суд не прийняв у Трампа заставу у сумі 175 мільйонів доларів, яку він сплатив у справі про цивільне шахрайство. Документи республіканця повернули на доопрацювання.
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