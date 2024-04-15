У Нью-Йорку сьогодні стартує історичний судовий процес у кримінальній справі Трампа

Його звинувачують у фальсифікації своєї ділової документації для приховування виплати грошей порнозірці. Дональд Трамп стане першим експрезидентом США, який проходить у кримінальній справі.

Сьогодні Дональд Трамп постане перед судом у Нью-Йорку, ставши першим колишнім президентом США, якого "проходить" у кримінальній справі, пише BBC.

Його звинувачують у фальсифікації своєї ділової документації для приховування того, що незадовго до виборів 2016 року він виплатив гроші Стормі Деніелс − колишній зірці порнофільмів. Деніелс заявила, що мала з експрезидентом сексуальні стосунки десятки років тому.

У разі визнання винним 77-річному Трампу загрожує щонайбільше чотири роки тюремного ув'язнення, водночас його можуть просто оштрафувати.

Трамп себе винним не визнає.

Зазначимо, історичний суд над Трампом проходитиме на тлі його президентської кампанії. Ймовірного кандидата від Республіканської партії можуть засудити за кілька місяців до виборів у листопаді.

“Це безпрецедентно”, − сказав Алекс Кейссар, професор історії та державної політики в Школі Кеннеді Гарвардського університету.

Очікується, що судовий розгляд, який розпочнеться з обрання присяжних, триватиме шість-вісім тижнів і буде зосереджений навколо відшкодування, яке Трамп зробив своєму колишньому агенту Майклу Коену.

Коен стверджує, що йому наказали заплатити Деніелс 130 000 доларів в обмін на її мовчання щодо ймовірного роману з Трампом. Прокурори заявили, що це спроба незаконного впливу на вибори 2016 року.

Виплати таємних грошей не є у Сполучених Штатах протизаконними. Але окружна прокуратура Манхеттена стверджує, що Трамп скоїв злочин, неправильно відобразивши відшкодування Коену як судові витрати.

Загалом експрезидента звинувачують у 34 кримінальних злочинах, пов'язаних із фальсифікацією ділової документації першого ступеня. Щоб винести вердикт, усі 12 присяжних мають дійти згоди щодо того, чи винний чи невинний Трамп за конкретним звинуваченням.