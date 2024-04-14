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​Ріші Сунак: британські літаки допомогли Ізраїлю збивати іранські дрони

За словами Сунака,  якби атака Тегерану виявилася успішною, "наслідки для регіональної стабільності було б важко переоцінити".

​Ріші Сунак: британські літаки допомогли Ізраїлю збивати іранські дрони
Прем'єр Великобританії Ріші Сунак
Фото: Twitter/Rishi Sunak

Британські військові літаки допомогли Ізраїлю збивати іранські безпілотники у ніч на 14 квітня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, передає "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних дронів", – зазначив Сунак.

Глава британського уряду назвав атаку Ірану на Ізраїль "небезпечною і непотрібною ескалацією" і додав, що засуджує її "найрішучішим чином".

Сунак підкреслив - якби атака Тегерану виявилася успішною, "наслідки для регіональної стабільності було б важко переоцінити".

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс подякував британським збройним силам "за таку швидку і ефективну реакцію на таку серйозну загрозу".

Шаппс додав, що всі літаки успішно повернулись на базу.

Напад Ірану на Ізраїль

  • У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники і крилаті ракети
  • Згодом стало відомо, що загальна кількість іранських цілей сягнула 300, частину дронів змогли перехопити американські та ізраїльські військові.
  • 14 квітня Ізраїль у відповідь завдав удару по об'єкту виробництва зброї "Хезболли" у Лівані.
  • Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.
  • Італія скликала термінове засідання "Групи семи". Засудила атаку Ірану і Україна.
  • На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Тоді унаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.
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