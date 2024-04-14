​Ріші Сунак: британські літаки допомогли Ізраїлю збивати іранські дрони

За словами Сунака, якби атака Тегерану виявилася успішною, "наслідки для регіональної стабільності було б важко переоцінити".

Британські військові літаки допомогли Ізраїлю збивати іранські безпілотники у ніч на 14 квітня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, передає "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних дронів", – зазначив Сунак.

Глава британського уряду назвав атаку Ірану на Ізраїль "небезпечною і непотрібною ескалацією" і додав, що засуджує її "найрішучішим чином".

Сунак підкреслив - якби атака Тегерану виявилася успішною, "наслідки для регіональної стабільності було б важко переоцінити".

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс подякував британським збройним силам "за таку швидку і ефективну реакцію на таку серйозну загрозу".

Шаппс додав, що всі літаки успішно повернулись на базу.

Напад Ірану на Ізраїль